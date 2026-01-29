En esta noticia
En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4031 - La Luz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero
|1°
|4031
|11°
|6979
|2°
|1953
|12°
|9976
|3°
|0003
|13°
|3239
|4°
|8392
|14°
|2550
|5°
|4125
|15°
|1869
|6°
|3723
|16°
|3713
|7°
|2392
|17°
|8818
|8°
|4099
|18°
|6974
|9°
|7995
|19°
|4741
|10°
|9351
|20°
|2863
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o que está experimentando un momento de iluminación en su vida.
Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía, sugiriendo que el soñador está en el camino correcto o que pronto encontrará la solución a sus problemas.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.