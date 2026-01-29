En esta noticia ¿Qué significa soñar con la luz?

En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4031 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

1° 4031 11° 6979 2° 1953 12° 9976 3° 0003 13° 3239 4° 8392 14° 2550 5° 4125 15° 1869 6° 3723 16° 3713 7° 2392 17° 8818 8° 4099 18° 6974 9° 7995 19° 4741 10° 9351 20° 2863

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o que está experimentando un momento de iluminación en su vida.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía, sugiriendo que el soñador está en el camino correcto o que pronto encontrará la solución a sus problemas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.