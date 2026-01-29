En esta noticia

En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4031 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

 1°4031 11°6979
 1953  12°9976
 3°0003 13°3239 
 8392  14°2550 
 4125  15°1869 
 6°3723  16°3713
 2392  17°8818 
 4099  18°6974 
 7995  19°4741 
 10°9351 20°2863 

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o que está experimentando un momento de iluminación en su vida.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía, sugiriendo que el soñador está en el camino correcto o que pronto encontrará la solución a sus problemas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

