En este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0076 - Las Llamas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 31 de diciembre
|1°
|0076
|11°
|0151
|2°
|7750
|12°
|6406
|3°
|6922
|13°
|0353
|4°
|9603
|14°
|4274
|5°
|8059
|15°
|1099
|6°
|3639
|16°
|2940
|7°
|1927
|17°
|7424
|8°
|9540
|18°
|1442
|9°
|3435
|19°
|0074
|10°
|8880
|20°
|7505
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención urgente.
Además, las llamas pueden representar transformación y cambio. El fuego tiene el poder de destruir, pero también de purificar, lo que sugiere que el soñador podría estar atravesando un proceso de renovación personal.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.