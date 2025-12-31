En esta noticia ¿Qué significa soñar con las llamas?

En este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0076 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 31 de diciembre

1° 0076 11° 0151 2° 7750 12° 6406 3° 6922 13° 0353 4° 9603 14° 4274 5° 8059 15° 1099 6° 3639 16° 2940 7° 1927 17° 7424 8° 9540 18° 1442 9° 3435 19° 0074 10° 8880 20° 7505

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención urgente.

Además, las llamas pueden representar transformación y cambio. El fuego tiene el poder de destruir, pero también de purificar, lo que sugiere que el soñador podría estar atravesando un proceso de renovación personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.