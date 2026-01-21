En esta noticia ¿Qué significa soñar con san pedro?

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8629 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

1° 8629 11° 0343 2° 6741 12° 8687 3° 1007 13° 0116 4° 6919 14° 8419 5° 0566 15° 7402 6° 2369 16° 5499 7° 6865 17° 1820 8° 5813 18° 4073 9° 1533 19° 5631 10° 3509 20° 1575

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida y la búsqueda de un camino correcto.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar una conexión con la fe y la esperanza en el más allá, así como la necesidad de reflexionar sobre la propia espiritualidad.

