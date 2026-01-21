En esta noticia

En este miércoles, 21 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8629 - San Pedro

Te puede interesar

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 21 de enero

 1°8629 11°0343
 6741  12°8687
 3°1007 13°0116 
 6919  14°8419 
 0566  15°7402 
 6°2369  16°5499
 6865  17°1820 
 5813  18°4073 
 1533  19°5631 
 10°3509 20°1575 

Te puede interesar

Despega el avión de combate más fuerte del mundo: domina los cielos y es el orgullo de una nación

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida y la búsqueda de un camino correcto.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar una conexión con la fe y la esperanza en el más allá, así como la necesidad de reflexionar sobre la propia espiritualidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

Te puede interesar

Abrió el parque acuático más grande del país: tiene 30 toboganes y más de 50 atracciones