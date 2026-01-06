En esta noticia

En este martes, 6 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5144 - La Cárcel

 1°5144 11°1595
 2598  12°4565
 3°8044 13°2459 
 6026  14°9394 
 1517  15°0569 
 6°1708  16°2619
 7076  17°9041 
 5278  18°3048 
 2488  19°6393 
 10°3707 20°8055 

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.

Además, puede representar la necesidad de enfrentar y resolver conflictos internos. La cárcel en los sueños puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o situaciones que impiden el crecimiento personal.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.