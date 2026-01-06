En esta noticia
En este martes, 6 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5144 - La Cárcel
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 6 de enero
|1°
|5144
|11°
|1595
|2°
|2598
|12°
|4565
|3°
|8044
|13°
|2459
|4°
|6026
|14°
|9394
|5°
|1517
|15°
|0569
|6°
|1708
|16°
|2619
|7°
|7076
|17°
|9041
|8°
|5278
|18°
|3048
|9°
|2488
|19°
|6393
|10°
|3707
|20°
|8055
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás.
Además, puede representar la necesidad de enfrentar y resolver conflictos internos. La cárcel en los sueños puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o situaciones que impiden el crecimiento personal.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.