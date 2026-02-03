En esta noticia
En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5928 - El Cerro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero
|1°
|5928
|11°
|5561
|2°
|5263
|12°
|3092
|3°
|9569
|13°
|3907
|4°
|8445
|14°
|0809
|5°
|5877
|15°
|8900
|6°
|5856
|16°
|7263
|7°
|4144
|17°
|7867
|8°
|2575
|18°
|0660
|9°
|8291
|19°
|2262
|10°
|2552
|20°
|5570
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.