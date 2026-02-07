En este sábado, 7 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales. Además, El Cerro puede representar la conexión con la naturaleza y la necesidad de encontrar un equilibrio interno. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre el camino que se está tomando y las decisiones que se deben hacer. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.