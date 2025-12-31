En este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6600 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 31 de diciembre

1° 6600 11° 0605 2° 9357 12° 7840 3° 1432 13° 5556 4° 5010 14° 4168 5° 9393 15° 8747 6° 8452 16° 2937 7° 2683 17° 1447 8° 7229 18° 6495 9° 1035 19° 0870 10° 7638 20° 3644

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad y el potencial de nuevas oportunidades. Representan la creación y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador.

Además, los huevos en los sueños pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger aspectos importantes de la vida personal.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.