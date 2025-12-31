En esta noticia

En este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6600 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 31 de diciembre

 1°6600 11°0605
 9357  12°7840
 3°1432 13°5556 
 5010  14°4168 
 9393  15°8747 
 6°8452  16°2937
 2683  17°1447 
 7229  18°6495 
 1035  19°0870 
 10°7638 20°3644 

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad y el potencial de nuevas oportunidades. Representan la creación y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador.

Además, los huevos en los sueños pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger aspectos importantes de la vida personal.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.