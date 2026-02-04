En esta noticia

En este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2229 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero

 1°2229 11°3117
 8052  12°8441
 3°7527 13°6693 
 2247  14°4089 
 2011  15°9468 
 6°0697  16°0979
 4383  17°2760 
 4037  18°7997 
 2874  19°9543 
 10°7018 20°6211 

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida y la búsqueda de un camino correcto.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la transición hacia una nueva etapa o la reflexión sobre la vida y la muerte.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

