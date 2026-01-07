En esta noticia

En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6498 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero

 1°6498 11°5839
 3357  12°6782
 3°1045 13°4277 
 7294  14°4029 
 0872  15°0157 
 6°8677  16°2841
 0402  17°3863 
 4901  18°2163 
 4612  19°5243 
 10°5747 20°8212 

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.

Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para lograr un cambio positivo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

