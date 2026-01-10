Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3065 (El Cazador) y las letras son: A P V W.

1° 3065 11° 5686 2° 2009 12° 0725 3° 4013 13° 2906 4° 4973 14° 9710 5° 9958 15° 3254 6° 3116 16° 5269 7° 7136 17° 7967 8° 9668 18° 5435 9° 2178 19° 5627 10° 6071 20° 1094

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 3024 - Caballo.

1° 3024 11° 3573 2° 8510 12° 8824 3° 7474 13° 3556 4° 2351 14° 9602 5° 2680 15° 7516 6° 2867 16° 7882 7° 4860 17° 9228 8° 9208 18° 0254 9° 7977 19° 0518 10° 0602 20° 2749

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes enfrentar tus miedos y deseos más profundos para encontrar tu verdadero camino.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.