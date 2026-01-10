En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3065 (El Cazador) y las letras son: A P V W.

 1°3065 11°5686 
 2009  12°0725
 3°4013  13°2906 
 4973  14°9710 
 9958  15°3254 
 6°3116  16°5269
 7136  17°7967 
 9668  18°5435 
 2178  19°5627 
 10°6071  20°1094 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 3024 - Caballo.

 1°3024 11°3573 
 8510   12°8824
 3°7474  13°3556 
 2351  14°9602 
 2680  15°7516 
 6°2867  16°7882
 4860  17°9228 
 9208  18°0254 
 7977  19°0518 
 10°0602  20°2749 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes enfrentar tus miedos y deseos más profundos para encontrar tu verdadero camino.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.