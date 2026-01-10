En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3065 (El Cazador) y las letras son: A P V W.
|1°
|3065
|11°
|5686
|2°
|2009
|12°
|0725
|3°
|4013
|13°
|2906
|4°
|4973
|14°
|9710
|5°
|9958
|15°
|3254
|6°
|3116
|16°
|5269
|7°
|7136
|17°
|7967
|8°
|9668
|18°
|5435
|9°
|2178
|19°
|5627
|10°
|6071
|20°
|1094
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 9 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 3024 - Caballo.
|1°
|3024
|11°
|3573
|2°
|8510
|12°
|8824
|3°
|7474
|13°
|3556
|4°
|2351
|14°
|9602
|5°
|2680
|15°
|7516
|6°
|2867
|16°
|7882
|7°
|4860
|17°
|9228
|8°
|9208
|18°
|0254
|9°
|7977
|19°
|0518
|10°
|0602
|20°
|2749
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos.
Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes enfrentar tus miedos y deseos más profundos para encontrar tu verdadero camino.
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.
Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.