La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 20 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 5929 (San Pedro) y las letras son: E I F R. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 20 de marzo. A la cabeza salió el número 7713 - La Yeta. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de nuestras acciones y creencias. Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas, lo que genera una sensación de desconfianza. Además, La Yeta en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar miedos internos y superar situaciones adversas. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones personales y la importancia de mantener la integridad en las interacciones sociales.