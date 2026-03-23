La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 21 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 4101 (Agua) y las letras son: O C R Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 21 de marzo. A la cabeza salió el número 4049 - La Carne. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de paz, tranquilidad o, por el contrario, confusión y agitación interna. Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpiar viejas heridas o de comenzar de nuevo en algún aspecto de la vida, sugiriendo un cambio positivo o una transformación personal. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, como la salud, la vitalidad y la conexión con el cuerpo. Además, La Carne en los sueños puede representar la sensualidad y la intimidad. Puede indicar una búsqueda de placer o una necesidad de explorar relaciones más profundas y significativas en la vida del soñador.