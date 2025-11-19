Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 18 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6981 (Las Flores) y las letras son: I F N Z.

1° 6981 11° 2515 2° 2772 12° 7594 3° 5041 13° 2469 4° 8658 14° 6971 5° 5746 15° 2936 6° 8976 16° 5136 7° 5547 17° 1971 8° 9789 18° 6833 9° 7003 19° 1088 10° 5614 20° 8412

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 18 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 18 de noviembre. A la cabeza salió el número 0793 - Enamorado.

1° 0793 11° 6775 2° 5228 12° 3860 3° 7592 13° 8104 4° 7144 14° 1463 5° 4107 15° 0063 6° 7720 16° 4060 7° 8999 17° 6370 8° 9195 18° 3366 9° 3269 19° 2389 10° 3666 20° 4687

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de afecto, pasión o anhelos románticos que se tienen hacia alguien especial.Además, soñar con un enamorado puede indicar la necesidad de explorar y comprender mejor las propias emociones. Puede ser una invitación a reflexionar sobre las relaciones actuales y cómo estas impactan en el bienestar personal.