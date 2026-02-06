Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 5 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9643 (Balcón) y las letras son: U L L Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 5 de febrero. A la cabeza salió el número 0813 - La Yeta. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas. Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás. Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona. Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se han tomado en el pasado.