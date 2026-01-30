Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5373 (Hospital) y las letras son: E Q S W.

1° 5373 11° 8729 2° 4586 12° 5447 3° 8228 13° 7513 4° 3166 14° 3012 5° 5319 15° 9371 6° 7411 16° 7599 7° 2676 17° 4575 8° 0345 18° 5179 9° 1899 19° 6507 10° 5725 20° 4943

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 7637 - El Dentista.

1° 7637 11° 3532 2° 3686 12° 3691 3° 1533 13° 0893 4° 6546 14° 0568 5° 6130 15° 7079 6° 0120 16° 2196 7° 5716 17° 3325 8° 4949 18° 4456 9° 3124 19° 3186 10° 0265 20° 8788

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este tipo de sueño a menudo refleja ansiedades sobre nuestra salud dental o, más ampliamente, sobre nuestra salud en general.

Además, el dentista en los sueños puede representar la necesidad de limpieza o purificación en nuestra vida. Puede ser un llamado a deshacerse de pensamientos negativos o situaciones tóxicas que afectan nuestro bienestar emocional.