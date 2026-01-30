En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5373 (Hospital) y las letras son: E Q S W.

 1°5373 11°8729 
 4586  12°5447
 3°8228  13°7513 
 3166  14°3012 
 5319  15°9371 
 6°7411  16°7599
 2676  17°4575 
 0345  18°5179 
 1899  19°6507 
 10°5725  20°4943 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 7637 - El Dentista.

 1°7637 11°3532 
 3686   12°3691
 3°1533  13°0893 
 6546  14°0568 
 6130  15°7079 
 6°0120  16°2196
 5716  17°3325 
 4949  18°4456 
 3124  19°3186 
 10°0265  20°8788 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este tipo de sueño a menudo refleja ansiedades sobre nuestra salud dental o, más ampliamente, sobre nuestra salud en general.

Además, el dentista en los sueños puede representar la necesidad de limpieza o purificación en nuestra vida. Puede ser un llamado a deshacerse de pensamientos negativos o situaciones tóxicas que afectan nuestro bienestar emocional.