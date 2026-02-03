Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2851 (Serrucho) y las letras son: F J Q T.

1° 2851 11° 6684 2° 4712 12° 0169 3° 9151 13° 1845 4° 4949 14° 6049 5° 0874 15° 7393 6° 3242 16° 5403 7° 1483 17° 5973 8° 2578 18° 9644 9° 5802 19° 8842 10° 7131 20° 1986

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 0350 - El Pan.

1° 0350 11° 8975 2° 0470 12° 0206 3° 1568 13° 7445 4° 2020 14° 8525 5° 4500 15° 0074 6° 5874 16° 4400 7° 5921 17° 8275 8° 9462 18° 6969 9° 7250 19° 3238 10° 8228 20° 5444

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o superar obstáculos. Puede ser un recordatorio de que tienes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.