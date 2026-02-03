En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2851 (Serrucho) y las letras son: F J Q T.

 1°2851 11°6684 
 4712  12°0169
 3°9151  13°1845 
 4949  14°6049 
 0874  15°7393 
 6°3242  16°5403
 1483  17°5973 
 2578  18°9644 
 5802  19°8842 
 10°7131  20°1986 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 0350 - El Pan.

 1°0350 11°8975 
 0470   12°0206
 3°1568  13°7445 
 2020  14°8525 
 4500  15°0074 
 6°5874  16°4400
 5921  17°8275 
 9462  18°6969 
 7250  19°3238 
 10°8228  20°5444 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren una decisión drástica o un cambio significativo.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o superar obstáculos. Puede ser un recordatorio de que tienes las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.