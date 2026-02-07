Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 7 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2791 (Excusado) y las letras son: D Q R S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 7 de febrero. A la cabeza salió el número 1307 - Revolver. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles en la vida del soñador. Además, el excusado en los sueños puede representar la purificación y el proceso de dejar ir lo negativo. Puede ser un indicativo de que es momento de enfrentar y resolver problemas que han estado afectando el bienestar emocional del soñador. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas. Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.