Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5910 (La Leche) y las letras son: A C F F.

1° 5910 11° 7178 2° 5959 12° 7741 3° 6790 13° 6606 4° 2836 14° 0541 5° 7612 15° 7943 6° 2375 16° 5305 7° 1383 17° 7382 8° 4494 18° 2164 9° 1766 19° 0549 10° 0793 20° 7215

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 8338 - Piedras.

1° 8338 11° 3710 2° 3533 12° 1258 3° 1448 13° 0335 4° 6097 14° 7216 5° 6452 15° 1888 6° 2890 16° 9956 7° 7627 17° 9956 8° 6996 18° 6215 9° 2745 19° 4596 10° 0426 20° 9299

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la fertilidad y la abundancia. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador, sugiriendo un período de crecimiento y desarrollo personal.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está buscando una base firme en su vida o que está enfrentando desafíos que lo fortalecerán a largo plazo.