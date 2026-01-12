En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5910 (La Leche) y las letras son: A C F F.

 1°5910 11°7178 
 5959  12°7741
 3°6790  13°6606 
 2836  14°0541 
 7612  15°7943 
 6°2375  16°5305
 1383  17°7382 
 4494  18°2164 
 1766  19°0549 
 10°0793  20°7215 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 8338 - Piedras.

 1°8338 11°3710 
 3533   12°1258
 3°1448  13°0335 
 6097  14°7216 
 6452  15°1888 
 6°2890  16°9956
 7627  17°9956 
 6996  18°6215 
 2745  19°4596 
 10°0426  20°9299 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la fertilidad y la abundancia. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador, sugiriendo un período de crecimiento y desarrollo personal.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está buscando una base firme en su vida o que está enfrentando desafíos que lo fortalecerán a largo plazo.