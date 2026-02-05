Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 5 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5618 (Sangre) y las letras son: C D H J. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 5 de febrero. A la cabeza salió el número 2629 - San Pedro. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan estrés y ansiedad. Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o la pasión. También puede ser un indicativo de cambios significativos o transformaciones personales que están ocurriendo en la vida del soñador. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores.