Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3824 (Caballo) y las letras son: C K R S.

 1°3824 11°5147 
 4863  12°0635
 3°5235  13°5656 
 5157  14°3042 
 5826  15°8137 
 6°3245  16°5985
 0427  17°5363 
 7902  18°3586 
 3576  19°4036 
 10°7310  20°2289 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 4113 - La Yeta.

 1°4113 11°6605 
 4336   12°9380
 3°9879  13°3306 
 1800  14°3732 
 2549  15°4697 
 6°1746  16°2523
 2045  17°1042 
 0739  18°7636 
 5654  19°0318 
 10°1672  20°4914 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.

Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.