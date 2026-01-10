En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3824 (Caballo) y las letras son: C K R S.
|1°
|3824
|11°
|5147
|2°
|4863
|12°
|0635
|3°
|5235
|13°
|5656
|4°
|5157
|14°
|3042
|5°
|5826
|15°
|8137
|6°
|3245
|16°
|5985
|7°
|0427
|17°
|5363
|8°
|7902
|18°
|3586
|9°
|3576
|19°
|4036
|10°
|7310
|20°
|2289
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 9 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 4113 - La Yeta.
|1°
|4113
|11°
|6605
|2°
|4336
|12°
|9380
|3°
|9879
|13°
|3306
|4°
|1800
|14°
|3732
|5°
|2549
|15°
|4697
|6°
|1746
|16°
|2523
|7°
|2045
|17°
|1042
|8°
|0739
|18°
|7636
|9°
|5654
|19°
|0318
|10°
|1672
|20°
|4914
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.
Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.
Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.