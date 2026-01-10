Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3824 (Caballo) y las letras son: C K R S.

1° 3824 11° 5147 2° 4863 12° 0635 3° 5235 13° 5656 4° 5157 14° 3042 5° 5826 15° 8137 6° 3245 16° 5985 7° 0427 17° 5363 8° 7902 18° 3586 9° 3576 19° 4036 10° 7310 20° 2289

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 4113 - La Yeta.

1° 4113 11° 6605 2° 4336 12° 9380 3° 9879 13° 3306 4° 1800 14° 3732 5° 2549 15° 4697 6° 1746 16° 2523 7° 2045 17° 1042 8° 0739 18° 7636 9° 5654 19° 0318 10° 1672 20° 4914

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y la emoción.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.

Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.