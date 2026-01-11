Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0352 (Madre e hijo) y las letras son: A K M N.

1° 0352 11° 1461 2° 0856 12° 3051 3° 3152 13° 6182 4° 9328 14° 8313 5° 8905 15° 1603 6° 5782 16° 2396 7° 1633 17° 1309 8° 0721 18° 6753 9° 0033 19° 3877 10° 6479 20° 9705

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 2546 - Tomates.

1° 2546 11° 8053 2° 6633 12° 0985 3° 9870 13° 6527 4° 4657 14° 8168 5° 3207 15° 1951 6° 7125 16° 3842 7° 7459 17° 4854 8° 0670 18° 8980 9° 9130 19° 4735 10° 2232 20° 0459

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna puede indicar la intuición y la sabiduría, mientras que el hijo puede simbolizar el potencial y el crecimiento personal que se está desarrollando en el soñador.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida.

Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.