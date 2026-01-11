En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0352 (Madre e hijo) y las letras son: A K M N.

 1°0352 11°1461 
 0856  12°3051
 3°3152  13°6182 
 9328  14°8313 
 8905  15°1603 
 6°5782  16°2396
 1633  17°1309 
 0721  18°6753 
 0033  19°3877 
 10°6479  20°9705 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 2546 - Tomates.

 1°2546 11°8053 
 6633   12°0985
 3°9870  13°6527 
 4657  14°8168 
 3207  15°1951 
 6°7125  16°3842
 7459  17°4854 
 0670  18°8980 
 9130  19°4735 
 10°2232  20°0459 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna puede indicar la intuición y la sabiduría, mientras que el hijo puede simbolizar el potencial y el crecimiento personal que se está desarrollando en el soñador.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida.

Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.