Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4772 (Sorpresa) y las letras son: A E S V.

1° 4772 11° 8182 2° 6134 12° 8885 3° 6383 13° 8211 4° 8001 14° 3401 5° 9831 15° 7782 6° 1126 16° 6354 7° 0331 17° 6665 8° 1350 18° 5404 9° 5692 19° 9153 10° 6682 20° 8325

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 1444 - La Cárcel.

1° 1444 11° 3470 2° 6953 12° 9154 3° 6986 13° 5845 4° 7123 14° 1245 5° 2884 15° 3475 6° 6255 16° 9471 7° 0731 17° 8399 8° 7789 18° 4400 9° 9340 19° 8058 10° 1125 20° 7506

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.

Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han traído, sugiriendo que es momento de buscar la libertad personal y la autoaceptación.