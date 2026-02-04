En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4772 (Sorpresa) y las letras son: A E S V.

 1°4772 11°8182 
 6134  12°8885
 3°6383  13°8211 
 8001  14°3401 
 9831  15°7782 
 6°1126  16°6354
 0331  17°6665 
 1350  18°5404 
 5692  19°9153 
 10°6682  20°8325 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 1444 - La Cárcel.

 1°1444 11°3470 
 6953   12°9154
 3°6986  13°5845 
 7123  14°1245 
 2884  15°3475 
 6°6255  16°9471
 0731  17°8399 
 7789  18°4400 
 9340  19°8058 
 10°1125  20°7506 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse.

Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han traído, sugiriendo que es momento de buscar la libertad personal y la autoaceptación.