Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5867 (Mordida) y las letras son: K N W X.

1° 5867 11° 4192 2° 2465 12° 0349 3° 3424 13° 4793 4° 9532 14° 2028 5° 9224 15° 1314 6° 8981 16° 6135 7° 4774 17° 0528 8° 7040 18° 3891 9° 4264 19° 2610 10° 7908 20° 1373

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 3563 - Casamiento.

1° 3563 11° 5074 2° 8455 12° 0827 3° 6572 13° 7124 4° 0510 14° 1048 5° 2526 15° 8539 6° 0279 16° 4787 7° 1579 17° 8723 8° 1036 18° 6742 9° 7225 19° 6706 10° 2452 20° 3227

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a cuidar de nuestro bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida personal, como la aceptación de nuevas responsabilidades o la necesidad de tomar decisiones importantes. En algunos casos, puede indicar la culminación de un proyecto o una etapa en la vida del soñador.