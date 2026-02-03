En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5867 (Mordida) y las letras son: K N W X.
|1°
|5867
|11°
|4192
|2°
|2465
|12°
|0349
|3°
|3424
|13°
|4793
|4°
|9532
|14°
|2028
|5°
|9224
|15°
|1314
|6°
|8981
|16°
|6135
|7°
|4774
|17°
|0528
|8°
|7040
|18°
|3891
|9°
|4264
|19°
|2610
|10°
|7908
|20°
|1373
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 2 de febrero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 3563 - Casamiento.
|1°
|3563
|11°
|5074
|2°
|8455
|12°
|0827
|3°
|6572
|13°
|7124
|4°
|0510
|14°
|1048
|5°
|2526
|15°
|8539
|6°
|0279
|16°
|4787
|7°
|1579
|17°
|8723
|8°
|1036
|18°
|6742
|9°
|7225
|19°
|6706
|10°
|2452
|20°
|3227
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a cuidar de nuestro bienestar emocional.
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.
Además, el sueño puede representar cambios significativos en la vida personal, como la aceptación de nuevas responsabilidades o la necesidad de tomar decisiones importantes. En algunos casos, puede indicar la culminación de un proyecto o una etapa en la vida del soñador.