Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2937 (El Dentista) y las letras son: E E U G.

1° 2937 11° 8302 2° 6754 12° 1591 3° 2669 13° 4631 4° 0768 14° 4803 5° 4431 15° 1474 6° 0082 16° 9341 7° 9268 17° 9789 8° 6336 18° 5926 9° 7942 19° 0436 10° 4751 20° 8953

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 8652 - Madre e hijo.

1° 8652 11° 3396 2° 9021 12° 1170 3° 9584 13° 5685 4° 1570 14° 6949 5° 6487 15° 4506 6° 8184 16° 1516 7° 8541 17° 6383 8° 1592 18° 0488 9° 8916 19° 9720 10° 5730 20° 4945

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna puede indicar la intuición y la sabiduría, mientras que el hijo puede simbolizar el potencial y el crecimiento personal que se está desarrollando en el soñador.