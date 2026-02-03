En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2937 (El Dentista) y las letras son: E E U G.

 1°2937 11°8302 
 6754  12°1591
 3°2669  13°4631 
 0768  14°4803 
 4431  15°1474 
 6°0082  16°9341
 9268  17°9789 
 6336  18°5926 
 7942  19°0436 
 10°4751  20°8953 

Te puede interesar

Extienden la ruta más concurrida de Argentina que conecta dos importantes provincias

Te puede interesar

Adiós a la VTV: todos los conductores que posean este elemento prohibido en su auto

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 8652 - Madre e hijo.

 1°8652 11°3396 
 9021   12°1170
 3°9584  13°5685 
 1570  14°6949 
 6487  15°4506 
 6°8184  16°1516
 8541  17°6383 
 1592  18°0488 
 8916  19°9720 
 10°5730  20°4945 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Ni jabón ni bicarbonato: el método efectivo para limpiar las hornallas y asaderas al instante

Te puede interesar

Adiós a la licencia de conducir: estas personas no podrán renovar el registro en 2026

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna puede indicar la intuición y la sabiduría, mientras que el hijo puede simbolizar el potencial y el crecimiento personal que se está desarrollando en el soñador.