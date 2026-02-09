Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 9 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6449 (La Carne) y las letras son: A Q T V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 9 de febrero. A la cabeza salió el número 7560 - La Virgen. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, indicando una conexión con la vitalidad y la energía vital. Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu, así como de enfrentar las emociones que surgen en la vida cotidiana. Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino. Además, el sueño puede representar pureza y esperanza. La Virgen es un símbolo de amor incondicional y soñar con ella puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación emocional o que anhela una vida más plena y significativa.