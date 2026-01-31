Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2383 - Mal Tiempo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero
|1°
|2383
|11°
|7992
|2°
|8325
|12°
|2997
|3°
|8545
|13°
|2517
|4°
|3737
|14°
|0267
|5°
|7221
|15°
|2581
|6°
|6435
|16°
|6630
|7°
|4772
|17°
|8422
|8°
|4768
|18°
|9302
|9°
|7477
|19°
|7955
|10°
|1684
|20°
|6717
¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?
Soñar con el Mal Tiempo puede simbolizar confusión o desasosiego en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones negativas, como la ansiedad o el miedo, que pueden estar presentes en situaciones cotidianas.
Además, el Mal Tiempo en los sueños puede representar obstáculos o dificultades que se avecinan. Es una invitación a prepararse para enfrentar desafíos y a buscar claridad en medio de la tormenta emocional.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.