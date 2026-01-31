Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2383 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero

1° 2383 11° 7992 2° 8325 12° 2997 3° 8545 13° 2517 4° 3737 14° 0267 5° 7221 15° 2581 6° 6435 16° 6630 7° 4772 17° 8422 8° 4768 18° 9302 9° 7477 19° 7955 10° 1684 20° 6717

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con el Mal Tiempo puede simbolizar confusión o desasosiego en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones negativas, como la ansiedad o el miedo, que pueden estar presentes en situaciones cotidianas.

Además, el Mal Tiempo en los sueños puede representar obstáculos o dificultades que se avecinan. Es una invitación a prepararse para enfrentar desafíos y a buscar claridad en medio de la tormenta emocional.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.