Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 17 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con la cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o el miedo a ser juzgado por los demás. Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y resolver problemas internos. Puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o situaciones que se sienten opresivas. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.