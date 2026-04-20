La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 18 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona enfrenta en su vida. Este sueño a menudo refleja sentimientos de inseguridad o la necesidad de superar dificultades personales. Además, El Jorobado puede representar a alguien que se siente marginado o diferente, sugiriendo que el soñador debe prestar atención a sus propias vulnerabilidades y a la importancia de la aceptación personal. Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.