Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5806 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

1° 5806 11° 2108 2° 3049 12° 4675 3° 1398 13° 9060 4° 2885 14° 8600 5° 1138 15° 0984 6° 9311 16° 4712 7° 6376 17° 3343 8° 4234 18° 8367 9° 3786 19° 0895 10° 3514 20° 4099

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos y seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, el perro en los sueños puede representar instintos y emociones. Puede ser un llamado a confiar en nuestra intuición y a ser más conscientes de nuestras relaciones interpersonales y de cómo nos afectan.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.