Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5806 - Perro
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero
|1°
|5806
|11°
|2108
|2°
|3049
|12°
|4675
|3°
|1398
|13°
|9060
|4°
|2885
|14°
|8600
|5°
|1138
|15°
|0984
|6°
|9311
|16°
|4712
|7°
|6376
|17°
|3343
|8°
|4234
|18°
|8367
|9°
|3786
|19°
|0895
|10°
|3514
|20°
|4099
¿Qué significa soñar con Perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos y seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.
Además, el perro en los sueños puede representar instintos y emociones. Puede ser un llamado a confiar en nuestra intuición y a ser más conscientes de nuestras relaciones interpersonales y de cómo nos afectan.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.