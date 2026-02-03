En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7322 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero
|1°
|7322
|11°
|3485
|2°
|0823
|12°
|8827
|3°
|4087
|13°
|1663
|4°
|4674
|14°
|1451
|5°
|5013
|15°
|7476
|6°
|9391
|16°
|7111
|7°
|0983
|17°
|8957
|8°
|4938
|18°
|9914
|9°
|5932
|19°
|8418
|10°
|2655
|20°
|3050
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.
Además, el loco puede representar la necesidad de tomar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. Este sueño invita a abrazar la incertidumbre y a confiar en el propio instinto.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.