Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7322 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero

 7322 11° 3485 
 2°0823 12° 8827
 3°4087 13° 1663 
 4°4674 14° 1451 
 5°5013 15° 7476 
 6°9391 16° 7111 
 7°0983 17° 8957 
 8°4938 18° 9914 
 9°593219° 8418 
 10°2655 20° 3050 

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.

Además, el loco puede representar la necesidad de tomar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. Este sueño invita a abrazar la incertidumbre y a confiar en el propio instinto.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

