Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 17 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con el hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en algún aspecto de la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional. Además, el hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio, donde se enfrentan y resuelven problemas personales. Puede ser un llamado a cuidar de uno mismo y buscar apoyo en momentos difíciles. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.