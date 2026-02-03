En esta noticia
Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1532 - Dinero
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero
|1°
|1532
|11°
|2631
|2°
|6193
|12°
|0671
|3°
|4401
|13°
|5491
|4°
|7995
|14°
|3465
|5°
|4705
|15°
|9083
|6°
|6614
|16°
|5230
|7°
|8517
|17°
|2360
|8°
|7797
|18°
|2645
|9°
|4808
|19°
|8824
|10°
|5392
|20°
|2251
¿Qué significa soñar con Dinero?
Soñar con el dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder.
Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y el valor personal. Puede indicar que el soñador está evaluando su propio valor o el de sus logros en comparación con los demás.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.