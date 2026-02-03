En esta noticia

Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1532 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

 1532 11° 2631 
 2°6193 12° 0671
 3°4401 13° 5491 
 4°7995 14° 3465 
 5°4705 15° 9083 
 6°6614 16° 5230 
 7°8517 17° 2360 
 8°7797 18° 2645 
 9°480819° 8824 
 10°5392 20° 2251 

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con el dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder.

Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y el valor personal. Puede indicar que el soñador está evaluando su propio valor o el de sus logros en comparación con los demás.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

