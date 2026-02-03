Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1532 - Dinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero

1° 1532 11° 2631 2° 6193 12° 0671 3° 4401 13° 5491 4° 7995 14° 3465 5° 4705 15° 9083 6° 6614 16° 5230 7° 8517 17° 2360 8° 7797 18° 2645 9° 4808 19° 8824 10° 5392 20° 2251

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con el dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder.

Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y el valor personal. Puede indicar que el soñador está evaluando su propio valor o el de sus logros en comparación con los demás.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.