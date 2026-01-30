Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7522 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero

1° 7522 11° 3532 2° 7733 12° 0727 3° 0844 13° 1741 4° 2521 14° 1269 5° 4153 15° 3143 6° 4750 16° 7392 7° 5657 17° 1678 8° 0965 18° 5662 9° 8806 19° 0064 10° 6274 20° 4830

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.

Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.