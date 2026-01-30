En esta noticia

Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7522 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero

 7522 11° 3532 
 2°7733 12° 0727
 3°0844 13° 1741 
 4°2521 14° 1269 
 5°4153 15° 3143 
 6°4750 16° 7392 
 7°5657 17° 1678 
 8°0965 18° 5662 
 9°880619° 0064 
 10°6274 20° 4830 

Te puede interesar

Ley de Sucesiones en Argentina: cómo se reparte la herencia cuando no hay testamento y quién queda excluido

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.

Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.

Te puede interesar

Superó a Argentina: el país de Latinoamérica que tiene el mejor sistema educativo de la región

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Construirán un estadio que será el más moderno de América Latina y es el orgullo del continente