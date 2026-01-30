Este viernes, 30 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7522 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 30 de enero
|1°
|7522
|11°
|3532
|2°
|7733
|12°
|0727
|3°
|0844
|13°
|1741
|4°
|2521
|14°
|1269
|5°
|4153
|15°
|3143
|6°
|4750
|16°
|7392
|7°
|5657
|17°
|1678
|8°
|0965
|18°
|5662
|9°
|8806
|19°
|0064
|10°
|6274
|20°
|4830
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.
Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.