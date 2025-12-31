Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2344 - La Cárcel
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 31 de diciembre
|1°
|2344
|11°
|1275
|2°
|5832
|12°
|6053
|3°
|7357
|13°
|5916
|4°
|6008
|14°
|8804
|5°
|7738
|15°
|5058
|6°
|2857
|16°
|7499
|7°
|6681
|17°
|2147
|8°
|2700
|18°
|1386
|9°
|4338
|19°
|2565
|10°
|1107
|20°
|9176
¿Qué significa soñar con La Cárcel?
Soñar con la cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación o en relaciones que no permiten el crecimiento personal.
Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y resolver problemas internos. Puede ser un llamado a liberarse de miedos o culpas que impiden avanzar hacia una vida más plena y libre.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.