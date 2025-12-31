En esta noticia

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 2344 - La Cárcel

 2344 11° 1275 
 2°5832 12° 6053
 3°7357 13° 5916 
 4°6008 14° 8804 
 5°7738 15° 5058 
 6°2857 16° 7499 
 7°6681 17° 2147 
 8°2700 18° 1386 
 9°433819° 2565 
 10°1107 20° 9176 

¿Qué significa soñar con La Cárcel?

Soñar con la cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación o en relaciones que no permiten el crecimiento personal.

Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y resolver problemas internos. Puede ser un llamado a liberarse de miedos o culpas que impiden avanzar hacia una vida más plena y libre.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.