Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1677 - Pierna Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre

1° 1677 11° 7936 2° 3646 12° 9922 3° 4297 13° 9898 4° 9123 14° 0124 5° 4411 15° 2374 6° 0357 16° 7595 7° 1069 17° 7899 8° 4655 18° 8182 9° 5977 19° 9507 10° 9481 20° 4466

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la Pierna Mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y fuerza personal. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y superar obstáculos, representando la capacidad de tomar decisiones firmes.

Además, la Pierna Mujer en los sueños puede estar relacionada con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con la propia identidad y la expresión de la sexualidad, sugiriendo un momento de autodescubrimiento y empoderamiento.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.