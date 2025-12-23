En esta noticia
Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1677 - Pierna Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre
|1°
|1677
|11°
|7936
|2°
|3646
|12°
|9922
|3°
|4297
|13°
|9898
|4°
|9123
|14°
|0124
|5°
|4411
|15°
|2374
|6°
|0357
|16°
|7595
|7°
|1069
|17°
|7899
|8°
|4655
|18°
|8182
|9°
|5977
|19°
|9507
|10°
|9481
|20°
|4466
¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con la Pierna Mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y fuerza personal. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y superar obstáculos, representando la capacidad de tomar decisiones firmes.
Además, la Pierna Mujer en los sueños puede estar relacionada con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con la propia identidad y la expresión de la sexualidad, sugiriendo un momento de autodescubrimiento y empoderamiento.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.