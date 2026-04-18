Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 17 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con el Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o un deseo de redención. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y conexión con lo divino. Además, el Cristo en los sueños puede representar sacrificio, amor incondicional y la superación de obstáculos. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la esperanza en momentos difíciles. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.