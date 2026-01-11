Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6575 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero

1° 6575 11° 5031 2° 0186 12° 7518 3° 9481 13° 8144 4° 6132 14° 2757 5° 9176 15° 2995 6° 2371 16° 3698 7° 1323 17° 6459 8° 5323 18° 5152 9° 3504 19° 7231 10° 8505 20° 6791

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con un payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de divertirse y no tomarse las cosas demasiado en serio.

Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas en la superficie, pero que esconden una realidad más oscura. El payaso en los sueños puede ser un recordatorio de que no todo es lo que parece.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.