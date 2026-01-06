En esta noticia

Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 0138 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero

 0138 11° 6429 
 2°1845 12° 9194
 3°6801 13° 3037 
 4°6937 14° 0166 
 5°3589 15° 4833 
 6°1380 16° 3330 
 7°5443 17° 9911 
 8°3180 18° 2300 
 9°020619° 7877 
 10°4306 20° 3941 

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.

Por otro lado, las piedras también pueden representar cargas emocionales o situaciones difíciles que el soñador debe superar. En este contexto, el sueño puede ser una invitación a liberar esas pesadas cargas y buscar un camino más ligero.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.