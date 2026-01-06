Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0138 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero

1° 0138 11° 6429 2° 1845 12° 9194 3° 6801 13° 3037 4° 6937 14° 0166 5° 3589 15° 4833 6° 1380 16° 3330 7° 5443 17° 9911 8° 3180 18° 2300 9° 0206 19° 7877 10° 4306 20° 3941

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.

Por otro lado, las piedras también pueden representar cargas emocionales o situaciones difíciles que el soñador debe superar. En este contexto, el sueño puede ser una invitación a liberar esas pesadas cargas y buscar un camino más ligero.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.