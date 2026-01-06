Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0138 - Piedras
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero
|1°
|0138
|11°
|6429
|2°
|1845
|12°
|9194
|3°
|6801
|13°
|3037
|4°
|6937
|14°
|0166
|5°
|3589
|15°
|4833
|6°
|1380
|16°
|3330
|7°
|5443
|17°
|9911
|8°
|3180
|18°
|2300
|9°
|0206
|19°
|7877
|10°
|4306
|20°
|3941
¿Qué significa soñar con Piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.
Por otro lado, las piedras también pueden representar cargas emocionales o situaciones difíciles que el soñador debe superar. En este contexto, el sueño puede ser una invitación a liberar esas pesadas cargas y buscar un camino más ligero.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.