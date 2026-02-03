Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4417 - Desgracia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero
|1°
|4417
|11°
|6245
|2°
|2026
|12°
|4231
|3°
|9030
|13°
|5933
|4°
|4448
|14°
|8281
|5°
|4364
|15°
|8697
|6°
|2262
|16°
|3341
|7°
|4930
|17°
|8887
|8°
|6589
|18°
|2788
|9°
|9771
|19°
|6091
|10°
|4284
|20°
|3275
¿Qué significa soñar con Desgracia?
Soñar con la desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza preocupaciones sobre la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.
Además, estos sueños pueden servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y atención. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre las decisiones y las relaciones que podrían estar causando estrés o malestar.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.