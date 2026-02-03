Este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4417 - Desgracia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 2 de febrero

1° 4417 11° 6245 2° 2026 12° 4231 3° 9030 13° 5933 4° 4448 14° 8281 5° 4364 15° 8697 6° 2262 16° 3341 7° 4930 17° 8887 8° 6589 18° 2788 9° 9771 19° 6091 10° 4284 20° 3275

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con la desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza preocupaciones sobre la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.

Además, estos sueños pueden servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y atención. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre las decisiones y las relaciones que podrían estar causando estrés o malestar.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.