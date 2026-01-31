En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 30 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0592 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 30 de enero

1° 0592 11° 5982 2° 6019 12° 5849 3° 4340 13° 1413 4° 3932 14° 6883 5° 8296 15° 1297 6° 4797 16° 9240 7° 1576 17° 2981 8° 8554 18° 1761 9° 4530 19° 3569 10° 8200 20° 1620

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la necesidad de cuidar la salud física y emocional, así como la búsqueda de soluciones a problemas que afectan el equilibrio personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autoconocimiento y transformación, buscando respuestas a inquietudes internas y deseando mejorar su situación actual.