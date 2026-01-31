En esta noticia
Este viernes, 30 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0592 (El Médico).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 30 de enero
|1°
|0592
|11°
|5982
|2°
|6019
|12°
|5849
|3°
|4340
|13°
|1413
|4°
|3932
|14°
|6883
|5°
|8296
|15°
|1297
|6°
|4797
|16°
|9240
|7°
|1576
|17°
|2981
|8°
|8554
|18°
|1761
|9°
|4530
|19°
|3569
|10°
|8200
|20°
|1620
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la necesidad de cuidar la salud física y emocional, así como la búsqueda de soluciones a problemas que afectan el equilibrio personal.
Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autoconocimiento y transformación, buscando respuestas a inquietudes internas y deseando mejorar su situación actual.