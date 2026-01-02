En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este viernes, 2 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8329 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 2 de enero

1° 8329 11° 3253 2° 7162 12° 5375 3° 5795 13° 5057 4° 3216 14° 6901 5° 6058 15° 9121 6° 2268 16° 9046 7° 2107 17° 4480 8° 2329 18° 5040 9° 0816 19° 3068 10° 7345 20° 9487

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino espiritual que brinde claridad y dirección en la vida.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de redención. Este sueño invita a la reflexión sobre la fe y la importancia de mantener una vida equilibrada y en armonía.