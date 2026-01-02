En esta noticia
Este viernes, 2 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8329 (San Pedro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 2 de enero
|1°
|8329
|11°
|3253
|2°
|7162
|12°
|5375
|3°
|5795
|13°
|5057
|4°
|3216
|14°
|6901
|5°
|6058
|15°
|9121
|6°
|2268
|16°
|9046
|7°
|2107
|17°
|4480
|8°
|2329
|18°
|5040
|9°
|0816
|19°
|3068
|10°
|7345
|20°
|9487
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino espiritual que brinde claridad y dirección en la vida.
Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de redención. Este sueño invita a la reflexión sobre la fe y la importancia de mantener una vida equilibrada y en armonía.