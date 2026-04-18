Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este viernes, 17 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9220 (La Fiesta). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y la alegría en la vida. Este tipo de sueño refleja un deseo de conexión social y momentos de felicidad compartida, indicando que el soñador busca disfrutar de la vida y de las relaciones con los demás. Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones. Puede ser un llamado a dejar atrás el estrés diario y permitirte disfrutar de momentos de diversión y despreocupación, recordando la importancia de equilibrar el trabajo y el ocio.