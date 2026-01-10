En esta noticia

Este sábado, 10 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 4232 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 10 de enero

 4232 11° 7297 
 2°7648 12° 2473 
 3°1755 13° 1310 
 4°3230 14° 4336 
 5°6554 15° 2048 
 6°8491  16° 4092 
 7°0308 17° 7994 
 8°7279 18° 6296 
 9°9085 19° 9293 
 10°1890 20° 2608 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder. El dinero en los sueños puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y metas personales.

Además, soñar con dinero también puede indicar la necesidad de evaluar nuestras relaciones y valores. Puede ser un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se mide en términos materiales, sino en experiencias y conexiones significativas con los demás.

