En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 10 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 4232 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 10 de enero

1° 4232 11° 7297 2° 7648 12° 2473 3° 1755 13° 1310 4° 3230 14° 4336 5° 6554 15° 2048 6° 8491 16° 4092 7° 0308 17° 7994 8° 7279 18° 6296 9° 9085 19° 9293 10° 1890 20° 2608

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder. El dinero en los sueños puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y metas personales.

Además, soñar con dinero también puede indicar la necesidad de evaluar nuestras relaciones y valores. Puede ser un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se mide en términos materiales, sino en experiencias y conexiones significativas con los demás.