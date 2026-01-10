En esta noticia
Este sábado, 10 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 4232 (Dinero).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 10 de enero
|1°
|4232
|11°
|7297
|2°
|7648
|12°
|2473
|3°
|1755
|13°
|1310
|4°
|3230
|14°
|4336
|5°
|6554
|15°
|2048
|6°
|8491
|16°
|4092
|7°
|0308
|17°
|7994
|8°
|7279
|18°
|6296
|9°
|9085
|19°
|9293
|10°
|1890
|20°
|2608
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder. El dinero en los sueños puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y metas personales.
Además, soñar con dinero también puede indicar la necesidad de evaluar nuestras relaciones y valores. Puede ser un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se mide en términos materiales, sino en experiencias y conexiones significativas con los demás.