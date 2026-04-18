Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este viernes, 17 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9677 (Pierna Mujer). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar en la vida o la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan tu camino personal. La pierna representa el movimiento y la capacidad de superar obstáculos. Además, este tipo de sueño puede estar relacionado con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con aspectos emocionales o creativos que están surgiendo en tu vida. Presta atención a tus sentimientos en el sueño, ya que pueden ofrecerte pistas sobre tu estado emocional actual.