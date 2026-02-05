Este jueves, 5 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2447 (Muerto). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas, miedos o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte, invitando a la reflexión personal. Además, los muertos en los sueños pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. Estos sueños pueden ser una forma de procesar el duelo o de conectar con la sabiduría de aquellos que han partido, ofreciendo consuelo y guía.