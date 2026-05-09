Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3980 (La Bocha). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con La Bocha simboliza la mente en acción. Indica creatividad, necesidad de concentrarte y de dar forma a ideas. Invita a clarificar prioridades y a tomar decisiones con lógica y calma. Si La Bocha aparece pesada o confusa, refleja sobrecarga mental, dudas o ruido interno. Es señal de pausar, ordenar pensamientos y equilibrar emoción y razón antes de seguir.