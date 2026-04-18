Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 17 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3101 (Agua). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado de nuestro subconsciente. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de paz, limpieza o, por el contrario, confusión y turbulencia en nuestra vida emocional. Además, el agua en los sueños puede representar la intuición y la creatividad. Si el agua es abundante, puede indicar un flujo positivo de ideas y energía, mientras que el agua estancada puede sugerir bloqueos o la necesidad de liberar emociones reprimidas.