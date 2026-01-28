En esta noticia
Este martes, 27 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9512 (Soldado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 27 de enero
|1°
|9512
|11°
|4611
|2°
|3022
|12°
|9959
|3°
|5068
|13°
|0656
|4°
|0820
|14°
|4447
|5°
|3287
|15°
|8009
|6°
|9617
|16°
|2856
|7°
|2149
|17°
|9698
|8°
|0374
|18°
|1003
|9°
|6096
|19°
|0330
|10°
|1051
|20°
|4817
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la lucha interna entre la obediencia y la libertad, sugiriendo que es momento de enfrentar desafíos con valentía y determinación.
Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores personales. Puede indicar que el soñador está preparado para luchar por lo que considera justo, o que necesita adoptar una postura más firme ante situaciones difíciles que enfrenta en su vida diaria.