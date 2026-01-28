En esta noticia

Este martes, 27 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9512 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 27 de enero

 9512 11° 4611 
 2°3022 12° 9959 
 3°5068 13° 0656 
 4°0820 14° 4447 
 5°3287 15° 8009 
 6°9617  16° 2856 
 7°2149 17° 9698 
 8°0374 18° 1003 
 9°6096 19° 0330 
 10°1051 20° 4817 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la lucha interna entre la obediencia y la libertad, sugiriendo que es momento de enfrentar desafíos con valentía y determinación.

Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores personales. Puede indicar que el soñador está preparado para luchar por lo que considera justo, o que necesita adoptar una postura más firme ante situaciones difíciles que enfrenta en su vida diaria.

