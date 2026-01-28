En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 27 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9512 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 27 de enero

1° 9512 11° 4611 2° 3022 12° 9959 3° 5068 13° 0656 4° 0820 14° 4447 5° 3287 15° 8009 6° 9617 16° 2856 7° 2149 17° 9698 8° 0374 18° 1003 9° 6096 19° 0330 10° 1051 20° 4817

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la lucha interna entre la obediencia y la libertad, sugiriendo que es momento de enfrentar desafíos con valentía y determinación.

Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores personales. Puede indicar que el soñador está preparado para luchar por lo que considera justo, o que necesita adoptar una postura más firme ante situaciones difíciles que enfrenta en su vida diaria.