Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este sábado, 21 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8444 (La Cárcel). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Puede reflejar una situación en la que se siente atrapado, ya sea en relaciones, trabajo o decisiones personales y la necesidad de liberarse de esas ataduras. Este tipo de sueño también puede representar la culpa o el arrepentimiento por acciones pasadas. La Cárcel en los sueños puede ser un llamado a la reflexión, sugiriendo que es momento de enfrentar los errores y buscar la redención o el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás.