La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este sábado, 21 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1733 (Cristo). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior, amor y compasión en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador busca respuestas a sus inquietudes. Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida del soñador, así como un llamado a reflexionar sobre sus acciones y valores, buscando un camino hacia la iluminación personal.